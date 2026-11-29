德国高尔夫球手尼古拉·冯·德林斯豪森在悉尼赢得澳大利亚PGA锦标赛，成为首位夺得该赛事冠军的德国选手。对于这位33岁的运动员而言，这是他在DP World Tour上的第二个冠军头衔，也是2027赛季揭幕战的胜利，Channel NewsAsia报道。

两杆优势

在最后一轮之前，冯·德林斯豪森拥有三杆领先优势。在第四轮中，尽管在收官阶段吞下两个柏忌，他仍打出平标准杆的72杆。该德国选手以低于标准杆16杆的成绩结束比赛。

挪威选手尼古拉·霍伊高、泰国选手基拉德奇·阿菲巴拉特和澳大利亚选手海登·巴伦并列第二，三人均落后冠军两杆。这场胜利还确保冯·德林斯豪森获得2027年5月举行的PGA锦标赛参赛资格。

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最后一轮因闪电中断

由于The Lakes附近出现闪电，比赛在上午被暂时叫停。赛事恢复后，霍伊高打出积极的一轮：他在最后八个洞中抓到两只小鸟球并射下两只老鹰球，以低于标准杆7杆的65杆交出当天最佳成绩。第三轮后，他并列第11位，并在最后一轮上升了九个名次。

巴伦没有吞下任何柏忌，并抓到三只小鸟球，取得了自己在DP World Tour赛事中的职业生涯最高排名。澳大利亚选手卡梅隆·史密斯以低于标准杆2杆完成比赛，并列第18位。前世界第一亚当·斯科特并列第五位，落后并列第二的三名选手一杆。

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