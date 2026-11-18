德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯驳斥了美国对乌克兰打击侵略国俄罗斯境内目标的批评。Meduza报道。

美国立场

美国国防部负责政策事务的副部长埃尔布里奇·科尔比在北约乌克兰防务联络小组会议上表示，深入俄罗斯境内的打击无助于阻止俄军攻势，也无法加快战争结束。

科尔比表示，此类打击，包括针对Wildberries等民用基础设施的打击，可能增强了俄罗斯社会的决心以及克里姆林宫升级局势的意愿。他呼吁基辅专注于前线防御以及破坏俄军补给的中程打击。

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德国和英国的反应

皮斯托里乌斯称这种批评相当愚蠢，并表示，人们反而应谈论每天、每晚发生的针对乌克兰能源、供水和供暖基础设施的恐怖袭击。

英国国防部长韦斯·斯特里廷表达了类似立场。他表示，乌克兰的打击削弱了弗拉基米尔·普京的战争机器，赢得了时间，并挽救了生命。

华盛顿多次批评乌克兰打击俄罗斯基础设施。今年9月，美国总统唐纳德·特朗普呼吁基辅停止袭击俄罗斯炼油厂，并将美国柴油短缺与俄罗斯对乌克兰发动的战争联系起来。基辅表示，其打击基础设施是为了削弱俄罗斯经济，并剥夺莫斯科用于发动战争的资金。

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