德国短跑选手欧文·安萨已发起筹款，用于在涉嫌拒绝接受兴奋剂检测一案中的法律辩护。这名运动员表示，他面临四年禁赛，这可能意味着其运动生涯的结束。

据《明镜周刊》报道，安萨在GoFundMe平台发起了一项目标金额为15万欧元的筹款活动。他解释说，诉讼程序和律师服务需要大量支出，而案件审理本身也令他在情绪上感到疲惫。

被指拒绝提供样本

德国国家反兴奋剂机构指控安萨拒绝接受兴奋剂检测。这名短跑选手正通过法律途径对该指控提出异议，并强调这既不涉及阳性检测结果，也不涉及发现违禁物质，而是关于他涉嫌拒绝提供样本的说法。

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安萨是德国男子100米纪录保持者。他表示，希望陈述自己所经历事件的版本，并争取对案件进行公正审理。

奖牌或取决于法院裁决

尽管可能受到处罚，安萨今年夏天仍参加了在英国伯明翰举行的欧洲田径锦标赛。他在那里获得200米金牌和100米铜牌，成为40多年来首位在欧洲锦标赛100米项目中赢得奖牌的德国人。

体育仲裁程序的结果还将决定安萨是否能保留这些奖项。据该媒体称，此案理论上可能持续数年，最终审级可能是体育仲裁法院CAS。

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