在德国，电信运营商德国电信向开发人工智能系统的巴黎初创企业Mistral AI投资了1亿欧元。据Tagesschau报道，该集团的投资机构T.Capital Tech Fund在一轮融资中投入了这笔资金。

德国电信表示，这项投资将成为未来战略合作伙伴关系的第一步。两家公司计划帮助德国企业和政府机构部署定制化人工智能解决方案，重点面向工业和受到严格监管的行业。

对数据的控制

德国电信董事会成员兼T-Systems负责人费里·阿博尔哈桑表示，欧洲的竞争力取决于开发和应用强大人工智能系统的能力。他说，企业必须信任这项技术，同时保留对自身数据的控制权。

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Mistral首席财务官约翰·贝里奎斯特称德国是“欧洲的工业脊梁”，并强调人工智能对于工业竞争力具有核心意义。Mistral将自身定位为美国公司OpenAI、Google和Anthropic的欧洲替代选择，重点发展开放权重模型，同时考虑监管要求和数据保护。

基础设施与投资

双方合作将依托德国电信对德国主权人工智能基础设施的投入，以及Mistral在德国的业务布局。今年2月，Telekom在慕尼黑启用了一个人工智能数据中心，并于上周宣布因需求旺盛而扩建该中心。

成立于2023年的Mistral在9月筹集了30亿欧元。当时，该公司的估值超过210亿欧元，新的投资者包括欧盟基金Scaleup Europe Fund和韩国三星。夏季，Mistral还宣布与微软建立战略合作伙伴关系，其中包括扩大欧洲的人工智能算力，并将该初创企业的模型整合至微软平台。

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