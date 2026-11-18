德国网球选手亚历山大·兹维列夫在都灵ATP年终总决赛中以6:2、7:6（7:4）击败美国选手本·谢尔顿，晋级半决赛。据天空体育新闻报道，这场比赛是今年美网决赛的重演。

未失一盘的胜利

兹维列夫在首局便完成破发，随后再次破掉对手发球局，以4:1领先。这位德国选手以6:2拿下首盘。第二盘中，谢尔顿将比赛拖入抢七，但世界排名第一的兹维列夫以7:4获胜。

兹维列夫在一发得分率上达到88%，并在底线多拍回合中得到29分。他在两场比赛中未失一盘，领跑约翰·麦肯罗小组，同时将对阵24岁谢尔顿的不败战绩延续至7:0。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

兹维列夫赛后表示：“如果我专注于自己并打出好的网球，成绩在某种程度上会自己照顾好自己。”他说，自己对阵谢尔顿一战以及两天前对阵拉斐尔·霍达尔的比赛中的表现都感到满意。

小组形势

谢尔顿取得一胜一负。为了晋级半决赛，他可能需要在小组赛最后一场比赛中击败赛事新秀拉斐尔·霍达尔。法国选手阿蒂尔·菲斯同样取得1:1的战绩。

周二早些时候，菲斯以4:6、6:2、6:2三盘击败霍达尔，取得了自己在ATP年终总决赛上的首场胜利。霍达尔在第二盘中段请求了医疗暂停，并在赛后表示，自己的身体状态没有达到应有水平，尤其是在最后两盘。两场失利后，这名西班牙选手失去了晋级半决赛的机会。

关注我们在