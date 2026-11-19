巴伐利亚汽车零部件公司Jopp已开始为德国国防公司Highcat生产侦察无人机，产能可达每月1000架。正如Euronews报道，由于德国汽车业危机加深，该企业正在转型。

Jopp总部位于巴伐利亚，该地区是德国汽车制造业的主要区域之一。该公司决定发展无人机业务时，其为保时捷生产换挡系统部件的合同即将到期。Highcat向包括军方、警方和消防部门在内的客户销售由Jopp制造的无人机。

试图保住就业岗位

该公司计划到2035年将汽车行业在其营收中的占比从目前的85%降至60%。据Jopp总经理马丁·比希斯称，无人机生产首先应有助于保留现有工作岗位。

过去六年中，Jopp的员工人数从约2000人减少至1400人，公司还关闭了两家工厂。比希斯解释说，汽车项目越来越经常被推迟——有时推迟两年——而客户购买的产品数量也更少。

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供应商寻找新市场

安永的数据显示，自2019年以来，德国汽车行业已失去超过14万个工作岗位——约占每六个岗位中的一个。咨询公司罗兰贝格的一项调查显示，近80%的德国汽车供应商正在其他行业寻找增长机会，最常见的是国防、航天和医疗技术领域。

大型汽车和工业零部件制造商舍弗勒计划裁减超过8000个工作岗位，也通过建立合作伙伴关系进入新市场。5月，该公司宣布与美国Spire Global合作生产航天器部件；6月，公司宣布计划生产由法国Delair开发的Damocles攻击无人机和Aspik Interceptor拦截无人机。

罗兰贝格专家费利克斯·莫格指出，多元化可以补充供应商的业务组合，但无法解决汽车行业的结构性问题。他提醒说，国防订单的规模通常小于长期汽车生产，且更难预测。

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