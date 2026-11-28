装甲车辆制造商KNDS的德国部门预计将在2026年收到约10万份求职申请。该公司计划在本十年末前将员工人数从约6000人增至1万人，《明镜周刊》报道。

每月招聘约100名员工

KNDS Deutschland负责人弗洛里安·霍恩瓦特向《奥格斯堡汇报》表示，在德国宣布“时代转折”之前，该公司每年收到约4000份申请。他称，预计2026年的申请数量将大幅超过该企业的人力需求。

目前，KNDS Deutschland每月招聘约100人。霍恩瓦特将员工规模的扩大与求职者对国防工业日益增长的兴趣和理解联系起来。

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提高装甲车辆产量的计划

该公司也在扩大生产。霍恩瓦特表示，KNDS Deutschland计划在未来几年将Boxer装甲车产量提高至原来的六倍，将Leopard坦克产量提高至三倍，并将Puma步兵战车产量提高至两倍。

KNDS Deutschland负责人表示，尽管攻击型无人机不断发展，作战和运输装甲车辆在关键地区的冲突中仍将是必需的。他认为，现代装甲车辆能够对抗敌方无人机。

德国联邦政府计划收购KNDS的股份，以防止德国所有者家族持有的股份被出售给外国投资者。据《明镜周刊》消息，政府须为这些家族持有的50%股份支付66亿欧元。

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