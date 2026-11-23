据媒体报道，在美国，纽约大都会棒球队已与自由球员塔里克·斯库巴尔就一份为期九年、价值4.5亿美元的合同达成协议。若该消息得到证实，这将是美国职业棒球大联盟历史上投手金额最高的合同。

潜在交易的细节

《纽约邮报》记者乔恩·海曼披露了合同条款。据《卫报》报道，该协议据称还包括完全禁止交易该球员的条款，以及4500万美元的签约奖金。据报道，该奖金受到保护，不受可能威胁2027赛季的停摆影响。

此前投手的纪录合同属于山本由伸：他于2024年与洛杉矶道奇签署了一份为期12年、价值3.25亿美元的合同。

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斯库巴尔的数据

这名左投手曾两次获得赛扬奖。他上周刚满30岁。今年5月，斯库巴尔接受了手术，移除左肘中的游离体。

在过去四个赛季中，他取得43胜17负，先发出场88次，防御率为2.42。斯库巴尔在546局中送出655次三振和95次保送。他在底特律老虎完成MLB首秀，并在去年夏天转投道奇。

在老板史蒂夫·科恩麾下，大都会是MLB支出最高的俱乐部之一。2024年，球队与胡安·索托签订了一份价值7.65亿美元的合同。与此同时，该俱乐部连续两个赛季未能进入季后赛，并在2026赛季以国联东区垫底的成绩收官。

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