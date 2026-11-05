法国国民议会于11月4日晚一致否决了政府提出的2027年国家预算草案。据Politico Europe报道，参与投票的458名议员全部投票反对文件中涉及税收收入的第一部分。

法案将提交参议院

不同议会党团对草案的税收部分作出了重大修改，因此最终版本既未能让总统埃马纽埃尔·马克龙的支持者满意，也未能让反对派满意。由于第一部分被否决，议员们也没有批准文件中有关公共支出的部分。

政府预算草案现在将提交参议院，参议院将从11月20日起审议该草案。议会下院此前还否决了2027年预算的另一部分，即有关国家养老金和医疗保健体系的部分。这一部分也将由参议院审议。

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政府寻求通过预算的办法

总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼领导的政府正试图实施总额430亿欧元的预算节省措施。在法国经济停滞、债务上升以及面临金融危机风险的背景下，当局承诺明年将预算赤字降至国内生产总值的5%。

预算部长达维德·阿米耶尔表示，在议会修正后，被否决的草案版本可能使赤字升至GDP的5.9%。由于勒科尔尼在国民议会中没有多数席位，政府可能援引宪法第49.3条，该条款允许在未经议员表决的情况下通过法律，但会为不信任投票创造可能。另一种选择是通过政府法令通过预算，这将是法国现代史上前所未有的举措。

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