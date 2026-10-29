澳大利亚塔斯马尼亚州议会下议院支持一项禁止转换治疗做法的法案，即试图改变、压制或根除个人性取向或性别认同的行为。该文件由绿党提出，在未进行正式表决的情况下获得通过，澳大利亚广播公司新闻报道。

下议院的支持

该法案获得工党、7名无党派议员中的4人，以及3名自由党代表的支持——塔斯马尼亚州州长杰里米·罗克利夫、布里奇特·阿彻和罗杰·扬什。罗克利夫允许自由党议员按照自己的信念投票。

州长表示，在他看来，塔斯马尼亚迈出了重要一步。他还强调，为经历过有害转换治疗做法的人推进该法案十分重要。

下议院的辩论持续了近20小时。财政部长埃里克·阿贝茨和副州长盖伊·巴尼特等人反对该文件，称这项立法倡议是过度干预。

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法案规定内容

该法案不将医疗专业人员提供其认为适当的服务、参与在线讨论、宗教祈祷，或父母与子女谈论性取向、性别认同、性活动或宗教，归类为转换治疗做法。

审议期间，议员们作出多项修改。特别是，文件删除了一项规定：如果雇主不可能知晓或防止违规行为，雇主仍可能因雇员的违法行为被追究法律责任。

审议的下一阶段

现在，该法案必须由塔斯马尼亚州议会上议院审议。Equality Tasmania活动人士罗德尼·克鲁姆称这项立法重要且早已迫在眉睫，并欢迎跨党派支持。绿党领袖罗莎莉·伍德拉夫将这一结果与LGBTQIA+社群多年的运动联系起来。

根据拉筹伯大学的研究，塔斯马尼亚每20名年轻酷儿中就有1人遭遇过此类做法；这些做法与更高的自杀风险有关。如果上议院支持该法案，西澳大利亚州和北领地将成为该国仅有的此类做法仍然合法的司法管辖区。

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