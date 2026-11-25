在瑞典，乌普萨拉大学的研究人员发现，夏季血液中维生素D水平较低与老年人骨折和死亡风险较高有关。在考虑年龄、性别和体型后，这一关联依然存在。同时，在冬季检测中指标较低的人群中，未发现类似的风险上升。

据News-Medical报道，科学家分析了来自瑞典的超过1.2万名老年女性和男性的血液样本。他们的健康状况被追踪约十年，其中记录了观察期内的骨折和死亡病例。

指标的季节性波动

维生素D对骨骼和钙的吸收十分重要。它可从食物中摄入，也可在阳光作用下由人体产生。在瑞典，血液中这种维生素的水平会随季节自然变化：冬季日照时间较少时，其水平常常下降；夏季则会补充储备。

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研究人员认为，冬季指标偏低并不总是意味着长期缺乏，因为人体可能会使用在日照更充足月份积累的储备。相反，即使在夏季维生素D浓度较低，也可能表明长期维持充足水平存在困难。

哪些人可能从补充剂中获益

研究作者指出，此前的随机研究总体上并未显示维生素D补充剂能对骨折或死亡提供令人信服的保护。他们认为，原因之一可能是这些研究并不总是将持续缺乏维生素D的人群单独区分出来。

科学家认为，需要针对夏季维生素D水平低的人群开展进一步研究，以确定他们是否能从补充剂中获得特殊益处。他们还强调，研究结果并不意味着所有人都需要在夏季接受检测，但检测时间可能影响结果的解读。

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