低睾酮与癌症死亡风险升高18%相关——ScienceDaily

一项涉及超过2.6万名男性的国际研究发现，极低的睾酮水平与晚年死于癌症的风险升高18%有关。ScienceDaily 报道了这项发表在《Lancet Healthy Longevity》期刊上的研究结果。

科学家分析了在澳大利亚、美国和欧洲开展的11项长期研究的数据。他们将参与者早年采集的血液样本中的激素浓度，与随后数十年间记录的癌症诊断和死亡数据进行了对比。即使在考虑年龄和其他健康因素后，睾酮指标处于范围最低五分之一的男性，死于癌症的风险仍高于处于最高五分之一的男性。

风险开始升高的水平

研究人员发现，当初始睾酮浓度低于每升8.6纳摩尔时，后续癌症风险开始升高。AIMS项目负责人、西澳大利亚大学的Bu Yeap教授表示，健康年轻男性的激素水平通常为每升10至30纳摩尔，尽管该水平大多会随年龄增长而下降。

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体重指数、身体活动以及包括糖尿病在内的某些疾病，都可能影响睾酮浓度。作者将低激素水平视为未来健康风险的一种可能生物标志物，但强调，所发现的关联并不能证明低睾酮本身会导致癌症。

关于前列腺癌的单独结果

分析未发现自然睾酮水平与患前列腺癌风险之间存在关联。与此同时，较高的该疾病风险与低水平的性激素结合球蛋白和促黄体生成素有关。后者由垂体产生，并向睾丸发出生成睾酮的信号。

补充剂并非预防手段

Yeap教授警告称，研究结果并不构成服用睾酮药物预防癌症的依据。该研究没有提供证据表明，开具睾酮处方能够降低肿瘤风险。科学家建议，激素指标意外偏低的男性应就医接受全面检查，并评估可能存在的伴随健康问题。

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