恩梅查称进球庆祝动作并非宣扬仇恨——《卫报》

在德国，多特蒙德队和德国国家队中场费利克斯·恩梅查就其进球庆祝动作受到的批评作出回应，该动作与基督教网络 Ballers in God 有关。这名球员表示，这一动作并非旨在宣扬不宽容、歧视或仇恨，据《卫报》报道。

球员的解释

作为一名虔诚的基督徒，恩梅查在社交媒体上写道，他既不是在宣传自己，也不是在宣传任何组织。据他所说，这一动作象征着将自己的“冠冕”放在即将到来的君王面前，并指向耶稣，耶稣是他的希望和力量。

这名球员还表示，基督教的信息在于爱与尊重每一个人——无论其出身、信念或世界观如何。

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球迷和俱乐部的反应

多特蒙德官方球迷协会批评恩梅查做出了代表 The King’s Return 活动的手势，该活动与 Ballers in God 有关。德国公共广播机构 ARD 将这个基督教足球运动员网络与在同性恋和跨性别认同问题上的极端保守立场联系起来。

球迷表示，他们反对那些以信仰为掩护、传播一种因性取向、性别认同、生活方式或个人选择而羞辱或排斥他人的世界观的宗教网络。

多特蒙德周日表示，俱乐部理解球迷的担忧，并将与恩梅查交谈。DPA 通讯社还报道称，德国国家队主教练尤尔根·克洛普已在欧国联比赛前，于球队在巴伐利亚州黑措根奥拉赫的训练营与该球员讨论了此事。

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