NNPC称天然气运输网络不存在限制——Premium Times Nigeria

尼日利亚国家石油公司NNPC表示，其天然气运输网络在没有限制的情况下运行，并非尼日利亚发电量下降的原因。该公司称，其子公司NNPC Gas Infrastructure Company Limited的管道可用于向全国各地的发电厂供应天然气。

NNPC的立场

据Premium Times Nigeria报道，NNPC企业传播总监安迪·奥德在一份声明中表示，该公司的运营数据并未显示其天然气运输网络存在可能解释当前发电量减少的限制。

与此同时，尼日利亚独立系统运营商此前将天然气供应有限以及流入水电站的水量减少列为发电量下降的因素。NNPC强调，运输基础设施的状况应与天然气开采、天然气供应的商业安排以及向具体发电厂的实际供应分别评估。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

停电

近几周来，尼日利亚主要城市，包括拉各斯和阿布贾的电力供应大幅减少。能源部长约瑟夫·特格贝将停电与Egbin Power Station的计划维护，以及对部分火力发电厂的天然气供应限制联系起来。

他表示，运行受到影响的发电机组计划分阶段恢复运行，其中首批机组原定在48至72小时内投入运行。NNPC呼吁天然气供应商、运输公司、电力生产商和系统运营商共同分析运营数据，以确定短缺的具体原因。该公司还表示，自2026年初以来，天然气开采量增长了约10%。

关注我们在