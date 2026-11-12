美国国家海洋和大气管理局（NOAA）气候中心表示，热带太平洋的厄尔尼诺现象进一步增强。该机构评估称，这一现象可能持续至2027年3月，其对明年春季天气的影响可能具有历史性，CBS新闻报道。

海洋温度正在上升

厄尔尼诺是一种气候现象，与赤道附近太平洋特定区域海水变暖有关。它每两至七年发生一次，通常持续九至12个月。当该区域的海表温度连续五个三个月周期比平均值高至少0.5摄氏度时，NOAA会宣布出现厄尔尼诺现象。

截至11月12日，海表温度异常已超过4摄氏度。“超级厄尔尼诺”一词常被用于描述特别强大的现象，但它并非官方术语：NOAA和世界气象组织将当前状态归类为“非常强”。当温度连续五个三个月周期比正常水平高出2摄氏度或以上时，即适用这一等级。

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不同地区受到的影响不同

在厄尔尼诺期间，由于来自太平洋的风暴更加频繁，北美洲南部通常会获得更多降水；而该大陆北部在冬季则更常出现较为温和和干燥的天气。在美国，NOAA预测南部各州出现雨或雪形式降水的概率更高。

南美洲北部、中非、澳大利亚和南亚通常会经历更干燥的条件以及更高的干旱风险。与此同时，东亚和南美洲南部预计将有更多降水，这既可能缓解干旱，也可能增加大规模洪灾的风险。

大西洋和太平洋的气旋

厄尔尼诺通常会阻碍大西洋热带风暴的形成，但会为太平洋热带风暴创造更有利的条件。据气象部门数据，2026年太平洋西部已记录到32个台风，其东部已记录到21个获命名的热带系统。更温暖的海水也有利于海洋西部强风暴和台风的发展。

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