英国喜剧演员兼电视主持人诺埃尔·菲尔丁表示，当他得知拉塞尔·布兰德的罪行时，感到深深不安，《卫报》报道。他还指出，自己已多年未与布兰德保持联系。

菲尔丁的声明

菲尔丁在向《太阳报》发表的声明中表示，在布兰德的行为被公开知晓之前，他并不了解这些行为。他向这些女性表示同情，并称她们的勇气帮助将布兰德绳之以法。

菲尔丁解释说，他曾与布兰德一同出现在电视、广播和慈善活动中。但他认为双方的关系是职业关系，而非私人关系。这位喜剧演员还表示，回顾两人共同露面时所说的玩笑，他认为那些玩笑很可怕且不恰当，并对此感到后悔。

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共同演出与布兰德的判决

菲尔丁和布兰德于21世纪初在NME Awards颁奖典礼上相识，并以喜剧二人组The Goth Detectives的身份在慈善活动中演出。近日，他们在2007年版《Big Fat Quiz of the Year》中关于强奸的玩笑录音再次流传；此外，The Russell Brand Show于同年10月播出的一段片段也再次流传，其中包含关于未成年人的不可接受玩笑。

布兰德因强奸一名女性及对另外三名女性实施性侵犯，被判处超过10年监禁。菲尔丁从未被指控有不当行为，《卫报》也未提供任何证据表明他知晓布兰德对待女性的行为。据《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》的一项新调查报道，布兰德被定罪后，又有六名女性指控他实施性骚扰和掠夺性行为。

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