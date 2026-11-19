据Breaking Defense报道，在美国，获提名担任海军部副部长的威廉·托蒂提议吸引一家外国造船公司投资建设新的美国造船厂，用于建造护卫舰及其他水面作战舰艇。

托蒂在美国参议院军事委员会的听证会上表示，美国驱逐舰目前正在执行本可由护卫舰承担的任务。他认为，为美国海军最快补充此类舰艇的方式，是建立一家专注于建造这些舰艇的世界级新造船厂。

外国在美国的投资

托蒂支持仅使用外国造船厂建造辅助舰艇。同时，根据他的提议，护卫舰及其他水面作战舰艇应在美国的一家新企业建造，并由外国造船公司对其投资。

这名提名人指出，日本和韩国造船厂在生产流程方面表现突出。他表示，将其技能和流程引入美国，可能会增强美国劳动力和工业能力。他还特别指出，所谈的是生产，而非舰艇质量。

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与国会的分歧

在海外建造美国海军舰艇已成为总统唐纳德·特朗普政府与国会之间的分歧议题。参议员安格斯·金在听证会上指出，托蒂的提议不同于在外国造船厂建造舰艇，对该问题的讨论将继续进行。

特朗普政府正在推动扩大所谓的芬兰模式：首批舰艇由外国造船厂在芬兰建造，后续舰艇则在美国建造。8月，特朗普签署了一份备忘录，将该模式扩大至海岸警卫队北极舰艇项目。该文件规定，在特定条件下，外国造船商可在将后续生产转移至美国前，在自己的造船厂建造三个级别中每个级别最多两艘舰艇。

政府还请求国会允许在外国造船厂订购两艘水面作战舰艇和两艘非作战辅助舰艇。与此同时，众议院批准的2027财年国防法案版本禁止在海外建造作战舰艇和作战后勤舰队舰艇。参议院委员会版本的文件限制在美国境外建造作战舰艇，但允许采购最多两艘辅助舰艇，条件是其制造商对美国海事工业进行投资。

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