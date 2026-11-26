挪威输电系统运营商Statnett于11月9日暂停为数据中心新增预留电网容量。该限制措施将至少持续到2027年8月，届时计划为此类设施引入新的技术要求体系。

同日，挪威政府宣布实施许可制度，不允许开设新的加密货币挖矿场地。这些决定是在数据中心申请数量大幅增长的背景下作出的，这可能会给该国传统的电力盈余带来压力，OilPrice报道。

申请量超过峰值需求

数据中心已申请约34吉瓦的电网容量，而挪威的电力峰值消费量约为25吉瓦。目前，已接入电网的数据中心总负荷为0.8吉瓦。

另有4.2吉瓦已预留容量，10.8吉瓦的申请正在排队，另外18吉瓦的申请仍处于审议初期。排队项目中约一半预计将在2028年底前获得电力供应。

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在确定数据中心的要求之前，Statnett将暂时不提供新的容量预留，也不批准设施的功能参数。这些要求将涉及电网故障期间的运行、负荷变化速度以及限制系统波动。已经获得预留的项目将保留其位置，但接入电网仍需要获得批准。现有接入不受这些限制影响。

电力出口面临风险

挪威约90%的电力由水电站生产。根据报道中引用的估算，在正常水位条件下，数据中心及其他用户需求的增长可能使该国的电力净出口减少71%：从2027年的14.3太瓦时降至2030年的4.1太瓦时。

在干旱年份，挪威可能成为电力净进口国，冬季电价可能达到每兆瓦时约290欧元。政府希望数据中心行业为建设配备碳捕集与封存的燃气发电设施和海上风电场作出贡献，但此类项目的实施需要时间。

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