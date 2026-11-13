挪威、瑞典和爱沙尼亚宣布，计划限制来自俄罗斯联邦——侵略国——的运动员参加在本国境内举行的国际比赛。据《明镜周刊》报道，新限制措施将主要涉及冬季运动项目：三个国家均举办世界杯赛事。

挪威和瑞典的立场

挪威文化与平等部长卢布娜·贾弗里表示，只要俄罗斯继续对乌克兰发动全面战争，政府就不希望允许俄罗斯和白俄罗斯职业运动员及其随行人员入境参加国际比赛。

挪威政府的声明指出，俄罗斯的高水平体育与该国政府机关和机构关系密切。瑞典体育部长雅各布·福什梅德也表示，打算阻止俄罗斯运动员入境。他强调，尽管乌克兰局势没有改变，个别联合会正越来越广泛地向他们开放参赛资格。

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爱沙尼亚及其他国家的限制措施

爱沙尼亚文化部向国际滑雪和单板滑雪联合会（FIS）致函，表示在俄罗斯对乌克兰发动战争期间，禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加在爱沙尼亚举行的比赛。该国将于2月举办冬季两项世界锦标赛。

此前，加拿大拒绝向俄罗斯冰球队发放签证，使其无法参加U20世界青年锦标赛；芬兰则宣布将对来自俄罗斯的运动员实施更严格的规定。与此同时，国际奥林匹克委员会和数个国际体育联合会近期为俄罗斯运动员重返国际赛事打开了道路。

在德国——冰球世界锦标赛将于5月在那里开幕——体育国务部长罗纳德·劳厄表示，拒发签证不是解决办法。据他所说，联邦政府、德国冰球联合会和德国奥林匹克体育联合会正在讨论不允许俄罗斯参加该赛事的可能性。芬兰也表示，准备抵制可能与俄罗斯队进行的比赛。

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