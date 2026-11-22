挪威高山滑雪运动员蒂蒙·豪根赢得了在奥地利古尔格尔举行的男子世界杯回转比赛冠军。据Channel NewsAsia报道，他两轮滑行的总成绩为1分42.55秒。

两名挪威选手登上领奖台

另一名挪威选手埃里克·许斯塔德·索尔贝里获得第二名，落后冠军0.60秒。瑞士选手唐吉·内夫以落后0.88秒的成绩位列第三。这是索尔贝里职业生涯首次登上世界杯分站赛领奖台。

豪根取得了个人第七场世界杯胜利，并成为首位在古尔格尔赢得分站赛的挪威选手。这座奥地利度假胜地于2023年进入世界杯赛历。

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决定性一轮中的失利

第一轮过后，阿特勒·利·麦格拉思仅落后豪根0.01秒，但未能完成第二次滑行。另一名挪威选手亨里克·克里斯托弗森也在决定性一轮中出局。

巴西选手卢卡斯·皮涅罗·布罗滕未能在赛季开局取得三连胜。在泽尔登赢得大回转比赛、在列维赢得回转比赛后，他在古尔格尔第一轮开始阶段错误通过一个旗门，结束了比赛。

豪根表示，他的赛季备战十分艰难，因为在训练的大部分时间里，他使用了错误的固定器设置。

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