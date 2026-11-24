挪威能源公司Equinor与德国能源公司VNG达成了一项为期18年的天然气供应协议。供应将于2027年1月1日开始，并持续至2044年底。Equinor每年将向VNG供应最多15.3太瓦时，即约14亿立方米的天然气。

供应条款

据OilPrice报道，天然气将在德国天然气市场区Trading Hub Europe交付。价格将符合市场条件，双方未披露协议的其他商业细节。

这是Equinor自1986年就Troll气田签署相关协议以来期限最长的天然气销售协议。自1977年挪威天然气开始出口以来，德国一直是Equinor最大的天然气市场，也是挪威天然气的关键市场。

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与德国买家的合同

VNG表示，该合同将加强公司的长期天然气组合，并有助于向德国提供安全且多元化的供应。VNG AG首席执行官乌尔夫·海特米勒指出，挪威管道天然气对于德国和欧洲可靠的能源供应仍然至关重要。

今年早些时候，Equinor还与德国Uniper签署了一项为期15年的协议，规定在2041年前每年供应超过30太瓦时的天然气。该公司计划每年钻探20至30口勘探井，以至少在2035年前维持当前的产量水平。

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