挪威电影人约阿希姆·特里耶和埃斯基尔·福格特将获得Nordic Honorary Dragon Award，这是瑞典哥德堡电影节的最高荣誉。据《综艺》报道，该奖项将于2027年1月29日在第50届电影节开幕式上颁发。

双人组合参与的活动安排

获奖次日，特里耶和福格特将在哥德堡Stora Teatern剧院参加Director’s Talk活动。电影节还将放映他们作品的回顾展。周年纪念版哥德堡电影节将于2027年1月29日至2月27日举行。

特里耶担任导演，两人都是电影《情感价值》和《世界上最糟糕的人》的编剧，后者由雷娜特·赖因斯韦出演。《情感价值》获得2026年奥斯卡最佳国际影片奖，并获得九项提名。《世界上最糟糕的人》获奥斯卡原创剧本和最佳国际影片提名。

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共同电影作品

特里耶与福格特的创作合作始于2006年的影片《重奏》。该片开启了所谓的“奥斯陆三部曲”，其中还包括2010年的《奥斯陆，8月31日》和2021年的《世界上最糟糕的人》。特里耶的其他作品包括他2015年的首部英语电影《比炸弹更响》以及《西尔玛》。

埃斯基尔·福格特也担任导演：他执导了2014年的《盲视》及2021年的《无辜者》。哥德堡电影节艺术总监皮娅·隆德贝里表示，特里耶和福格特在作品中以幽默、忧郁和心理上的精准，通过日常情境探索重大人生问题。

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