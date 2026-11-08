在美国印第安维尔斯举行的WTA年终总决赛首场比赛中，捷克选手琳达·诺斯科娃以6:2、6:4击败乌克兰选手玛尔塔·科斯秋克。这场小组赛持续了86分钟。据Interia Sport报道，在叶连娜·莱巴金娜退赛后，科斯秋克以头号替补身份进入正赛签表。

诺斯科娃在首盘占据优势

科斯秋克在自己的发球局开始比赛，但诺斯科娃立即完成破发。乌克兰选手有两次机会将比分扳成1:1，但都未能把握。捷克选手逐渐将优势扩大至5:1，随后科斯秋克再赢下一局。诺斯科娃用34分钟结束首盘比赛——6:2。

第二盘的破发

第二盘的争夺更加均衡。科斯秋克有机会以3:1领先，但诺斯科娃保住了自己的发球局。随后，在科斯秋克发球时出现双误后，这位捷克选手取得了破发优势。

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乌克兰选手试图反击，并获得一个可能将比分扳成4:4的破发点。诺斯科娃化解了威胁，拿下下一局，并以第二盘6:4赢得比赛。

赛事开始前，作为现任WTA年终总决赛冠军和排名第一的莱巴金娜因病退出比赛。本组下一场比赛将由可可·高夫对阵杰茜卡·佩古拉。第二轮中，诺斯科娃将对阵这场美国球员对决的胜者，而科斯秋克将迎战落败的球员。

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