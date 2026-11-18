悉尼大学的研究人员在小鼠身上测试了含有mRNA的鼻滴剂，该mRNA携带产生脑源性神经营养因子BDNF的指令。该制剂使老年动物的记忆和学习测试结果提高到与年轻小鼠相当的水平，ScienceAlert报道。

用于产生蛋白质的mRNA

BDNF是一种支持神经元存活和正常功能的蛋白质。研究作者指出，它会影响学习和记忆过程、突触密度以及新神经元的形成。较低的BDNF水平与阿尔茨海默病有关。

研究团队将mRNA装入脂质纳米颗粒，并以鼻滴剂形式给小鼠使用。这种方式可能让治疗性物质绕过血脑屏障进入大脑；血脑屏障使许多药物难以从血液进入脑组织。

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两种模型中的结果

在接受滴剂的18月龄小鼠中，大脑内表达双皮质素（一种与新神经元形成有关的蛋白质）的细胞数量是对照动物的2.4倍。

研究人员还在阿尔茨海默病小鼠模型中单独测试了该方法。治疗同样伴随着更好的记忆和认知功能表现，以及海马体中含有双皮质素的细胞数量增加。同时，实验并未显示该治疗能降低大脑中淀粉样斑块的水平。

实验室测试显示，mRNA启动的BDNF蛋白表达在单次给药后最多四天内仍可在细胞中检测到。科学家强调，该方法仅在小鼠身上得到展示：在开展人体临床试验之前，还需要进行额外的动物安全性研究。研究结果发表在《Advanced Science》期刊上。

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