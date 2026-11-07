诺丁汉森林在城市球场进行的一场英超比赛中以3比1击败曼彻斯特城。利亚姆·德拉普为主队打入两球，雅伊尔·库尼亚再入一球。曼彻斯特城则由瑞安·谢尔基破门。

主队开局迅猛

据天空体育新闻报道，库尼亚在第6分钟便首开纪录。他从约什科·格瓦迪奥尔脚下断球，突破至球门前，并用左脚完成射门得分。

第18分钟，德拉普将森林队的领先优势扩大为两球。哈维尔·施拉格尔在中场从埃利奥特·安德森脚下赢得球权，并为这名前锋创造了射门机会。德拉普打进了自己为俱乐部效力的第二个进球。

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曼城的回应与德拉普的第二球

曼彻斯特城在中场休息前曾有机会缩小差距。埃尔林·哈兰德晃过门将马茨·塞尔斯，但库尼亚在他射门后将球解围。下半场开始不久，谢尔基用一记有力的远射破门，缩小了比分差距。

第73分钟，德拉普完成梅开二度。摩根·吉布斯-怀特在一次反击中将球传给他，随后这名前锋精准射入上角，将最终比分锁定为3比1。这场失利是曼彻斯特城在英超联赛中的第三场连败，而诺丁汉森林则离开了降级区。

该媒体指出，曼彻斯特城成为122年来首支赢下赛季前七场比赛、随后又输掉接下来三场比赛的顶级联赛球队。该队落后阿森纳六分。

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