在新西兰克赖斯特彻奇，新西兰队在对阵印度的第二场测试赛第二天午餐休息时，第一局取得330分、失8个三柱门。守门员汤姆·布伦德尔以80分未出局留在场上，马特·亨利得到5分。据亚洲新闻台报道。

上午时段取得三个三柱门

印度队在Hagley Oval球场的上午时段取得三个三柱门。新西兰队在掷币失利并被安排先击球后，以246/5的成绩开始当天比赛。

快速投球手安舒尔·坎博伊在第二天率先取得格伦·菲利普斯的三柱门，后者得到36分。阿卡什·迪普接住内森·史密斯击出的球，将其以26分淘汰出局，随后又取得凯尔·贾米森的三柱门，后者得到19分。亚沙斯维·贾伊斯瓦尔在场地边界处跳起接住贾米森击出的球。

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比赛对赛事的重要性

午餐前，德夫杜特·帕迪卡尔在gully位置未能接住从亨利手套反弹出来的球，令阿卡什·迪普未能取得第五个三柱门。该系列赛首场测试赛在惠灵顿以平局结束。

克赖斯特彻奇这场比赛的结果对两队晋级世界测试锦标赛决赛的机会都很重要。印度需要获胜以保留进入决赛的希望，而新西兰则力求不落后于领头的南非和澳大利亚。

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