在新西兰芒特芒格努伊，东道主新西兰队在单日系列赛第四场比赛中以244分大胜印度。印度队在追逐334分目标时以89分全队出局。

据Channel NewsAsia报道，新西兰投球手马特·亨利在第一回合拿下罗希特·夏尔马、维拉特·科利和什雷亚斯·艾尔的三次出局，使印度队的战绩为0分失3个三柱门。亨利总共拿下六个三柱门，而89分是印度队在ODI比赛中的第六低团队得分。

威尔·扬的百分

新西兰开局击球手威尔·扬在108个球中得到125分。这是他在ODI中的最佳得分，也是他在该赛制中的第五个百分。扬在系列赛前两场比赛中分别得到9分和6分。

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在新西兰队局的第二回合，罗希特·夏尔马和伊尚·基尚在扬连续两次击球后未能接住球。扬还得到了蒂姆·塞弗特的支持，后者得到58分，芬恩·艾伦得到41分。印度队方面，阿克萨尔·帕特尔、古努尔·布拉尔和奥基卜·纳比各拿下两个三柱门。

系列赛形势

四场比赛过后，印度以2:1领先这项五场系列赛。第三场比赛因雨未能完成。新西兰已无法赢得系列赛，但若在同一场地的最后一场比赛中获胜，则可避免输掉系列赛。

印度在没有队长舒布曼·吉尔和击球手K. L. 拉胡尔的情况下出战。两人也将缺席最后一场ODI，因为他们正为对阵新西兰、预计于周三开始的两场测试赛系列赛做准备。

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