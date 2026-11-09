在侵略国俄罗斯联邦的莫斯科，独立报纸Novaya Gazeta在最后一次编辑会议后正结束运营，并准备离开位于市中心的办公室。Channel NewsAsia报道了此事。

关闭原因

10月底，该媒体表示，在被列入“外国代理人”登记册后，被迫关闭。银行也停止处理读者捐款，而编辑部的财务生存依赖于这些捐款。

Novaya Gazeta表示，国家施压行动使继续开展新闻工作成为不可能。编辑部办公室及其编辑的住所均遭到搜查，一名资深记者被软禁，正等待审判。

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编辑部与克里姆林宫的声明

前总编辑德米特里·穆拉托夫上月在伦敦表示，对新闻编辑室负责人而言，最可怕的是无法保护记者。穆拉托夫于2021年共同获得诺贝尔和平奖，并将该奖项献给六名遇害同事，其中包括调查记者安娜·波利特科夫斯卡娅。

侵略国克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫称，该媒体关闭是“标准轮换过程”的一部分，在这一过程中，一些媒体停止运营，新的媒体在其位置上出现。与此同时，Novaya Gazeta在其网站的一篇报道中描述了打包物品和搬离编辑部办公场所的过程。记者伊琳娜·沃罗比约娃表示，该媒体的精神将继续存在于所有曾是其一部分的人心中。

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