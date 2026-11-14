英国苏格兰在安装新的监测设备后，记录到超过7.6万起此前未被纳入统计的污水溢流排放。BBC News的分析显示了这一情况。

2024年，Scottish Water安装了1,009个传感器，使配备监测设备的溢流口数量从273个增至1,275个。受监测覆盖的管网比例从6%上升至30%。

去年共记录到超过10万起排放，累计持续时间接近27.7万小时——平均每天约274起。由于前一年监测覆盖的管网范围较小，且仅记录到2.4万起排放，因此难以将这些数据与前一年进行比较。

克莱德河数据

格拉斯哥的克莱德河接收了近6,150起排放，即每天约17起。若将克莱德河口、克莱德湾以及与该河水系相连的其他支流一并计算，这一数字达到近14,200起——平均每天39起。

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排放累计持续时间最长的是克莱德河口，超过2.5万小时。克莱德河本身的累计时间超过1.5万小时。个别事件数量最多的是邓弗里斯和加洛韦地区的Barcloy Mill Burn溪流，记录到近3,500起；该地近期才开始实施监测。

Scottish Water的立场

在强降雨期间，污水溢流设施会自动将多余水量排入自然水体，以避免系统超负荷以及住宅、企业和街道被淹。同时，这类设施获准排放未经处理或部分处理的污水。

Scottish Water负责污水排放的主管西蒙·帕森斯表示，绝大多数排放不会危害环境，因为其中主要是雨水。该公司称，99%的排放包括雨水和地表水、道路径流、不含人类排泄物的家庭“灰水”、地下水和工业废水。

Scottish Water表示，目前监测覆盖约50%的管网，并计划在未来五至六年内实现全面覆盖。由于统计方法不同，苏格兰的数据难以与英国其他地区的指标进行比较：英格兰的监测覆盖100%的管网。

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