《饥饿游戏》系列新片《饥饿游戏：收获日出》在周四点映以及周三早场中收入2100万美元。《综艺》报道称，这是狮门影业该系列的第六部影片。

首映周末预测

《综艺》写道，该片首个周末的票房可能超过1亿美元。与此同时，制片方预测了更为谨慎的8500万美元开画成绩。一些预测认为，影片首映票房将达到1.25亿美元，并将这一潜在结果与该系列的人气以及观众熟悉角色的回归联系起来。

如果开画票房超过1亿美元，该片将成为今年第五部突破这一门槛的上映影片。此前达到这一成绩的影片包括票房3.6亿美元的《蜘蛛侠：崭新之日》、票房1.59亿美元的《玩具总动员5》、票房1.31亿美元的《超级马力欧银河大电影》，以及票房1.23亿美元的《奥德赛》。

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与前作的比较

该系列上一部前传《饥饿游戏：鸣鸟与蛇之歌》于2023年上映。该片点映收入575万美元，开画票房为4400万美元，并以1亿美元预算取得3.63亿美元全球票房，结束院线放映。

《收获日出》的预算为1.5亿美元。2012年的第一部《饥饿游戏》开画票房为1.52亿美元，而系列最高开画成绩由2013年的《饥饿游戏：星火燎原》创下，为1.58亿美元。该片全球票房为8.65亿美元。

剧情与演员阵容

影片讲述年轻的黑密契·阿伯纳西的故事，该角色此前由伍迪·哈里森饰演，新作中则由约瑟夫·扎达出演。主人公成为第50届饥饿游戏的贡品，在这届比赛中，被迫战斗至死的儿童数量翻倍。影片还由麦肯娜·格瑞斯、拉尔夫·费因斯、基兰·卡尔金、格伦·克洛斯、艾丽·范宁和杰西·普莱蒙出演。

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