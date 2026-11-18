奥斯陆大学的研究人员发现，较晚出生的世代在老年时拥有更好的记忆力，认知能力下降速度也比早期出生的人更慢。News-Medical报道称，这项分析涵盖了约21.9万人的数据，对他们进行了近30年的追踪。

分析显示了什么

该研究负责人、奥斯陆大学心理学教授安德斯·菲耶尔表示，此前已知较新的世代在认知测试中表现更好。他说，新的结论是，他们的认知老化过程可能正在推迟到更晚的时期。

菲耶尔表示，世代之间的差异可能解释了欧洲和美国报告的痴呆风险下降，该降幅估计每十年约为13%。记忆力下降较慢意味着，一个人会在更晚的时候达到可能发展为痴呆的损害程度。

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可能的因素和注意事项

作者没有确定造成这一趋势的单一具体原因。在可能的因素中，菲耶尔提到了更广泛的教育机会、营养改善、儿童期和青春期生活条件的改善，以及医疗服务的改善。成年后的心血管和代谢健康也可能影响认知能力下降的速度。

科学家强调，这项工作比较的是不同世代，而不是评估具体个人的单独行为。该研究的一个重要优势是长期对同一批参与者进行重复测试：这使得研究人员能够将世代差异与直接由老化引起的变化区分开来。

菲耶尔还警告说，当前年轻人未必能够延续这一积极趋势。他认为，身体活动、超重和不平等方面的趋势不一定会推动认知健康的进一步改善。

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