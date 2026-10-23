澳大利亚维多利亚州的新规划规则限制了居民反对住宅项目及对其提出申诉的机会，前提是开发项目符合政府规定的标准。在墨尔本郊区阿马代尔，一家开发商向市议会提交了一项方案，计划拆除默瑟路上的五个单层住宅单元，并在原址建造一栋六层、设有29套公寓和两层地下停车场的建筑。

据澳大利亚广播公司新闻报道，拟建建筑距离火车站约900米。今年4月生效的规则规定了“视为符合要求”程序：如果项目满足政府标准，则可在不按通常程序审议反对意见或申诉的情况下获批。

提高开发密度的计划

维多利亚州工党政府将隶属斯托宁顿市的阿马代尔纳入60个活动中心名单。这类位于主要铁路和电车线路附近的地区将为更高密度的住宅开发开放空间，包括在部分地点建设高达20层或更高的建筑。

州政府表示，到2051年，维多利亚州预计需要新增224万套住房，其中至少70%应位于已形成的地区。规划部长索尼娅·基尔肯尼表示，原有制度未能在民众希望居住的地方提供足够的住房。

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选举前的争议

斯托宁顿市长梅利娜·泽尔表示，地方议会参与这类决策的程度已变得极低，而若项目符合州规则，居民就没有提出反对意见和申诉的权利。不过，基尔肯尼驳斥了议会已失去影响力的说法。

开发问题已成为州选举前政治角力的一部分。联盟党承诺，若赢得选举，将废除活动中心政策，恢复居民的申诉权，并赋予议会在规划中更广泛的作用。反对党领袖杰斯·威尔逊表示，她所在的政治力量希望将高层开发集中在墨尔本市中心和内城区。

墨尔本东部的博士山被视为高密度开发的例子，那里已经建成许多住宅塔楼。当地居民指出，靠近交通设施和商店很便利，但也谈到交通拥堵以及对绿地造成的压力。政府2025年的一份报告指出，该郊区数条主要道路正接近通行能力上限。

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