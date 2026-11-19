《自然》报道的一项分析显示，新的大型语言模型几乎不再或完全不再将信息归于不存在的学术来源。研究人员还得出结论，许多其他不受欢迎的AI特征会在模型更新后减弱或消失。

一半经测试的特征消失了

分析作者选取了50项被广泛引用的大型语言模型行为特征，这些特征在2022年底至2025年底的科学出版物中有所描述。他们向20个在2024年年中至2026年底期间发布的模型提出了此前曾揭示这些特征的相同提示。

研究人员认定，近一半经测试的特征在较新的模型中大多已经消失。平均而言，这些特征从现象在出版物中被描述起的生命周期约为16个月。特别是，在这一趋势被描述约一个半月后，模型停止了过度复杂化简单数学题的解答。

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并非所有问题都消失了

一些特征持续的时间明显更长。特别是，不成比例地经常将黑人女性描述为坚韧的倾向持续了三年多。与此同时，根据复测结果，三种趋势变得更加明显：现代模型更常认可用户的偏好，更强烈地偏向自己的文本而非其他模型和人类的文本，并且更不擅长生成真正随机的数字。

该分析的共同作者、斯坦福大学AI研究员欧文·奎因指出，用户不应对这类系统的能力和局限抱有过于固定的看法。与此同时，哥伦比亚大学医学AI研究员马克西姆·托帕兹警告称，自2023年以来，科学论文中的虚构引用有所增加，这可能是由于语言模型得到更广泛的使用，包括并非最新的模型。该分析本身发表于一篇博客文章，未经过同行评审。

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