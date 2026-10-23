在澳大利亚悉尼，新建的西悉尼国际机场（Western Sydney International，WSI）将开始运营客运航班。首趟航班将飞往黄金海岸，航程约为1小时20分钟。客运服务的启动将成为建设该市第二座大型机场的新阶段，围绕该机场的讨论已持续约80年。

据澳大利亚广播公司新闻报道，悉尼第二座机场选址的问题早在1946年就被提出。联邦和州政府考虑了近20个方案，包括Towra Point、Richmond、Somersby、Duffys Forest、Galston和Holsworthy。1986年，鲍勃·霍克政府为该项目选定了位于西悉尼的Badgerys Creek。

历经数十年争议后的建设

该项目因担忧飞机噪音和环境影响，多次引发当地居民抗议。托尼·阿博特的联合政府于2014年最终确定Badgerys Creek为悉尼未来第二座机场的所在地。资金和许可审批又耗时四年，建设于2018年启动。

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八年间，在此前为牧场的土地上建成了客运航站楼、货运区和一条长3.7公里的跑道。共有1万名工人参与建设这座耗资56亿美元的机场。根据设计指标，WSI每年将能够服务1000万名旅客，并运输180万吨货物。

居民投诉夜间航班

该机场自7月起开始运营货运航班。一些附近地区的居民表示，全天候货运飞行已经造成睡眠问题。Luddenham居民Carolyn Wong表示，她正考虑因夜间飞机噪音与女儿一起搬家。她还表示，尚未开通新的公交线路，铁路连接尚未准备就绪，房屋隔音问题也未得到解决。

已有七家客运航空公司签约与WSI合作，其中包括Qantas、Jetstar、Air New Zealand和Qatar Airways。还计划开通飞往多哈、新加坡和胡志明市的航班。

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