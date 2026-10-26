公明党新党首称愿与自民党合作——《日本时报》

日本公明党新党首冈本三成表示，他愿意在个别议题上与首相高市早苗领导的政府及其自由民主党（LDP）合作。同时，他强调，公明党的未来既不应局限于与自民党结盟，也不应局限于与其对抗，据《日本时报》报道。

取决于政策的合作

61岁的冈本曾任高盛经理和财务副大臣，于10月3日当选公明党党首。他在10月16日的采访中表示，该党将寻求与其他政治力量的共同点。他说，在一些领域，该党的立场可能与自民党一致，而在另一些领域则不会。

由于与高市存在深刻的政策和意识形态分歧，公明党于去年10月终止了与自民党长达26年的联合执政协议。在2月举行的众议院选举前，公明党与立场更为自由的立宪民主党组建了中间派改革联盟，该联盟仅在众议院活动。选民未支持这一新联盟，全面合并的尝试也未能成功。

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扩大支持的难题

上个月，中间派改革联盟中28名原本来自公明党的众议院议员回归该党。该党在参议院也有21名议员。然而，其将支持扩大到传统基础——在家佛教组织创价学会——以外的能力仍不确定。

根据时事通信社于10月9日至12日进行的民调，公明党的支持率为3.4%。政治记者西村卓也认为，冈本不太可能显著吸引年轻的独立选民，不过，若能有效争取创价学会的支持者，或可在一定程度上改善该党的支持率。

冈本面临的首次重大考验将是明年春季举行的全国地方首长和议会议员选举。公明党约有3,000名市镇议会议员，但这些席位中有许多此前是在自民党地方支部的支持下获得的，而该党如今已不再拥有这种支持。

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