以色列新一届议会于11月10日在政府尚未组建的情况下宣誓就职。10月27日选举后，没有任何政治集团在拥有120个席位的以色列议会中赢得多数席位，Baltic News Network报道。

以色列议会的力量格局

由总理本雅明·内塔尼亚胡所属右翼利库德集团领导、包括极右翼和极端正统派力量的联盟获得53个席位。退役将军加迪·艾森科特所属中右翼亚沙尔党及其较小的盟友获得48个席位。

反对内塔尼亚胡的阿拉伯政党拥有19个席位，并可能成为艾森科特的潜在盟友。同时，极端正统派政党表示，不会加入由他领导的政府。

寻求组建联盟

艾森科特必须在12月6日前组建政府，并可请求将这一期限延长至12月20日。可能的选项包括由阿拉伯政党支持的少数派政府、尝试与极端正统派力量达成协议，或与内塔尼亚胡组建民族团结政府。

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有阿拉伯政党参与的潜在联盟，可能推动艾森科特的一项竞选承诺——成立委员会调查2023年10月7日哈马斯发动的袭击。阿拉伯政党支持这一想法，而内塔尼亚胡对此表示反对。

以色列总统艾萨克·赫尔佐格在仪式期间呼吁议员们尽一切努力避免再次举行选举，并寻求妥协。他还表示，议会有责任彻底调查2023年10月7日事件的原因。

在谈判期间仍担任总理的内塔尼亚胡呼吁组建团结政府。他在没有证据的情况下声称，阿拉伯选民中存在舞弊。以色列中央选举委员会代表表示，他们正在核查可能存在的违规行为，但目前没有证据表明存在可能影响投票结果的造假。

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