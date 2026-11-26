一项涉及英国和中国队列的研究显示，与仅依据体重指数进行评估相比，新的肥胖定义方法可能识别出更多痴呆风险升高的人群。该研究于2026年11月25日发表在《Neurology》期刊上，News-Medical报道。

新方法考虑哪些因素

体重指数根据身高和体重确定。欧洲肥胖研究协会的框架除考虑这一指标外，还根据腰围与身高之比评估脂肪组织分布，并考虑与肥胖相关的状况，包括高血压和糖尿病。

研究人员分析了6,542名英国参与者的数据，其平均年龄为65岁，平均随访12年；以及12,402名中国参与者的数据，其平均年龄为58岁，平均随访时间为8年。

根据新标准，按体重指数被归为超重的人中，超过80%被归类为肥胖。在英国队列中，肥胖者的比例从29%上升至67%；在中国队列中，则从12%上升至37%。

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与痴呆和死亡率的关联

在英国队列中，肥胖人群的痴呆发生率约为每1,000人年8例；在中国队列中约为12例。超重参与者中，这一数值分别约为3例和7例。

在考虑年龄、性别、身体活动和其他因素后，按新系统被判定为肥胖的人在两个队列的合并数据中，发生痴呆的可能性比体重正常且无伴随状况的参与者高93%。在中国参与者中，肥胖还与随访期间死亡可能性增加30%相关。

与体重正常者相比，超重参与者发生痴呆的可能性低39%，死亡的可能性低68%。作者强调，这项研究发现的是统计关联，并未证明肥胖导致痴呆或死亡，也未证明超重可预防二者。

该研究的局限性在于，肥胖指标仅在研究开始时进行评估，因此未考虑后续变化。

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