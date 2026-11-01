澳大利亚新南威尔士州政府计划提议，从2028年起为5年级、7年级和9年级学生恢复纸笔形式的NAPLAN写作测试。该倡议将提交全国教育部长会议审议，ABC新闻报道。

目前，只有3年级学生参加纸笔写作测试，而高年级学生则在电脑上完成测试。所有年级的阅读、数学、拼写、语法和标点测试均在线进行。

州政府的论据

新南威尔士州副州长兼教育部长普鲁·卡尔表示，最新结果显示，全国写作技能出现下降。她称，学校长期使用技术会影响学习，而培养扎实的基础写作技能对于学生的长期成功十分重要。

NAPLAN于2018年转为在线形式，以便更准确地评估知识水平并更快提供结果。实施新南威尔士州的提议需要获得澳大利亚政府、各州和领地的支持。

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研究人员的立场

悉尼大学副教授玛丽安·维达尔-费尔南德斯支持恢复纸笔测试。她指出，小学中的大部分作业仍然由手写完成，因此采用类似形式的评估对普通学生可能更有益。她表示，葡萄牙和美国的研究显示，当同一批儿童从手写测试转向电脑测试时，成绩有所下降。

研究写作教学的伊迪丝·考恩大学副教授阿纳贝拉·马尔皮克也支持这一倡议。她强调了手写对于学习和记忆的重要性。两位研究人员均指出，应为有学习困难和额外需求的学生提供便利措施。

马尔皮克补充说，在手写仍是主要学习方式的小学，过渡会更容易。在中学，这一变化需要更周密的规划，因为学生更常使用电脑。她对小学教师的调查显示，键盘使用教学平均每周仅有9分钟，而手写教学为31分钟。

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