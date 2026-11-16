新南威尔士州推迟实施遏制低报房价规则——《卫报》

澳大利亚新南威尔士州政府已暂停实施针对房地产经纪人的新规，暂停期最长可达一年。这些规则旨在打击低报住房挂牌价格的行为。相关调整原定于周二生效，但在悉尼科加拉选区的房地产经纪人提出请求后，州长克里斯·明斯在最后时刻进行了干预，《卫报》报道。

原计划实施哪些限制

6月通过的规则原本将禁止经纪人把房产的广告价格降至低于卖方此前拒绝的一份买方书面报价。违规者将面临最高11万澳元的罚款，或相当于经纪人佣金三倍的金额，以较高者为准。

明斯承认，在市场下行的背景下，这项规定可能产生意想不到的后果。他表示，卖方和经纪人不应为房产价值下跌负责，而这项立法在他看来，直觉上是基于价格会持续上涨的假设。根据Cotality的数据，悉尼房屋价值已较2026年的峰值下降10.1%。

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部长的立场

新南威尔士州公平交易和惩教部长阿努拉克·钱提冯表示，这些规则是在不同的经济条件和不同的住房市场下通过的。他称，调整的目的是保护买方免受误导性做法的影响，并使市场对买方和卖方更加透明。

同时，该部长表示，当局不希望为保护买方而制定的规定无意中令他们更难购房。新南威尔士州的改革以维多利亚州法律为蓝本：卖方必须在出售前至少一周披露保留价，而经纪人必须在交易完成后公布成交价。

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