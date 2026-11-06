三名新当选的美国民主党众议员呼吁以色列立即释放巴勒斯坦记者兼政治分析人士阿贝德·阿布·谢哈德，他在以色列雅法被拘留。纽约州的布拉德·兰德、伊利诺伊州的丹尼尔·比斯和加利福尼亚州的斯科特·维纳在致以色列驻美国大使耶希埃尔·莱特尔的联名信中，对新闻自由和民主权利表示担忧，《耶路撒冷邮报》报道。

涉嫌与外国代理人接触

以色列公民阿布·谢哈德本周在其位于雅法的住所被拘留，涉嫌与外国代理人接触。信中称，约15名戴着面具的以色列警方和辛贝特安全部门人员在选举之夜进入他的家中。他们进行了搜查，并将这名记者拘押。

法院将阿布·谢哈德的羁押期限延长至周日。该决定基于未向其律师提供的机密证据。

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有关采访的问题

这些议员表示，此次拘留可能与阿布·谢哈德对前以色列议员阿兹米·比沙拉进行的一次采访有关。他们援引该记者律师的说法称，调查人员在讯问期间询问了他最近一次与比沙拉进行的播客采访。阿布·谢哈德此前曾采访过比沙拉，未产生任何后果。

信函作者强调，采访政治人物，包括有争议的人物，是自由社会中新闻工作的重要基础。他们呼吁以色列当局要么立即释放阿布·谢哈德，要么在提出指控的情况下向其代表提供证据，并确保举行公开审判，遵守所有程序保障。

信中还呼吁停止因记者进行采访和报道事件而对他们进行讯问和迫害。阿布·谢哈德是Arab48编辑委员会成员，主持阿拉伯语新闻播客Al-Midan，曾与半岛电视台和+972 Magazine合作，并且是雅法伊斯兰委员会的当选主席。

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