11月28日，新西兰高山滑雪运动员爱丽丝·罗宾逊在美国佛蒙特州基林顿举行的世界杯女子大回转比赛中获胜。她以0.11秒的优势击败美国选手米凯拉·席弗琳，Channel NewsAsia报道。

罗宾逊的第八场胜利

另一位美国选手保拉·莫尔赞获得第三名，落后冠军0.54秒。比赛在恶劣天气条件下进行，伴有大风、降雨和大雾。对于24岁的罗宾逊而言，这次成功是她职业生涯中的第八场胜利，也是自2025年12月在瑞士圣莫里茨赢得超级大回转以来的首场胜利。

比赛结束后，罗宾逊表示，她在起跑前感觉很有信心，但不确定自己是否已经准备好在本赛季获胜。她称这场比赛因天气条件而成为自己职业生涯中最艰难的一场。

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席弗琳失去优势

席弗琳在第一轮中最快，领先罗宾逊0.39秒。在第二轮中，这位美国选手仅取得第23名的成绩，而罗宾逊排名第12，这使这位新西兰选手凭借两轮总成绩取得领先。与此同时，这是席弗琳本赛季首次登上领奖台。

德国选手雅娜·弗里茨在第二轮中取得最佳成绩，意大利运动员索菲·马蒂厄排名第二。最终，她们分别获得第六名和第八名。具有意大利血统、代表阿尔巴尼亚参赛的拉拉·科尔图里获得第十名，并在四场比赛后保持总积分榜领先。原定在科罗拉多举行的男子超级大回转因天气原因被取消。

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