巴林锡特拉炼油厂自2月底地区战争爆发以来已六次遭到伊朗袭击。Bapco Energies首席执行官马克·托马斯表示，该炼油厂目前的产能已超过80%。该设施每日可加工41.5万桶石油，托马斯预计其将在今年年底前达到满负荷产能，《国民报》报道。

托马斯表示，该炼油厂接近恢复至设计产能。恢复工作的最后阶段是启动二次加工装置，包括加氢裂化装置；这些装置在原油加工和蒸馏装置之后投入运行。

地区燃料供应

战前，该炼油厂约85%的产品经由霍尔木兹海峡出口。如今，约80%的所产燃料留在波斯湾国家，其他炼油设施受损导致当地出现燃料短缺。Bapco向卡塔尔和阿联酋供应航空燃料，向伊拉克供应柴油，并向沙特阿拉伯销售燃料。

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对于在海湾国家没有买家的石油馏分和液化石油气，该公司仍被迫经由霍尔木兹海峡运输。托马斯表示，运输运费已上涨四倍，而一艘船舶进行约八小时过境的保险费用为1700万美元。

核能计划与液化天然气

Bapco Energies还在准备在巴林发展小型模块化核反应堆。该公司正在考虑担任主要投资者及潜在运营商。托马斯表示，与美国签署的民用核能合作协议，即所谓的“123协议”，正处于最后阶段。据他所说，到2035年，该场址不会有任何项目设施。

战争还推迟了巴林进口液化天然气（LNG）的计划。在Aluminium Bahrain、Gulf Petrochemical Industries Company和一家铁生产商遭到袭击后，需求大幅下降。Bapco预计，需求将在2028年或2029年恢复至战前计划水平。

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