英伟达计划于11月18日举行全体员工大会——距离宣布前CEO黄仁勋立即辞职过去六天。公司任命其首席财务官科莱特·克雷斯为临时首席执行官，《财富》报道。

季度报告发布后的会议

英伟达管理层在给员工的信中表示，员工将在未来几天进一步了解公司的未来。全体员工大会将于11月18日太平洋时间上午9:00举行。

此次会议安排在英伟达公布第三季度业绩的次日。因此，华尔街将先于员工在全体论坛上提问的机会，听到公司新管理层的消息。

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克雷斯自2013年起在英伟达工作，此前曾在思科和微软担任高级财务职位。据《财富》报道，英伟达的市值在峰值时超过5万亿美元，随后跌至4万亿美元以下。

传播专家的评价

Pace Public Relations创始人安妮·斯克兰顿认为，在这种情况下让员工等待六天时间过长。她认为，克雷斯本应最早在周一召开会议，即使无法对所有问题给出最终答案。

ACA PR创始人艾米·卡斯伯特森也支持更迅速地举行现场简报会，让员工能够提问。与此同时，EUSA PR创始人约翰·康斯特认为，为全体员工大会设定六天期限可以接受，但强调应让员工更早获得提出首批问题的机会。

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