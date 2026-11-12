英伟达董事会聘请了一家外部公司，寻找可能接替首席执行官黄仁勋的人选。董事们还在考虑，在寻找长期CEO期间任命一名临时负责人，《日本时报》报道，消息援引一名知情人士。

董事会讨论黄仁勋的未来

据该报消息人士称，董事会周三讨论了黄仁勋的后续去留。此前，《华尔街日报》援引未具名知情人士报道称，董事会正准备解除这位公司创始人的职务。英伟达没有立即回应置评请求。

在黄仁勋承认与爱丽丝·黄存在婚外关系后，围绕公司下一任领导人的危机加剧。爱丽丝·黄是一家公司的数据中心业务高管，该公司是英伟达在东南亚最大的客户之一。《纽约时报》报道称，爱丽丝·黄被怀疑为中国政府工作。

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有关关系的报道及市场反应

随后，《纽约时报》援引曾在英伟达工作的人士称，黄仁勋还与英伟达医疗健康业务副总裁金伯利·鲍威尔存在关系。鲍威尔没有立即就相关请求发表评论。

董事会必须决定是否解除这位创始人和英伟达历史上唯一一位领导人的职务。报道称，保留黄仁勋的职务可能会加剧立法者、投资者、客户和员工对其与爱丽丝·黄关系，以及对英伟达商业秘密可能面临风险的关注。

周三相关报道出现后，英伟达股价在盘后交易中下跌8%。爱丽丝·黄曾任新加坡Megaspeed International的高管，该公司是在一家中国游戏企业基础上成立的。据报道，该公司因涉嫌走私芯片已在美国接受调查数月。Megaspeed和英伟达否认存在违规行为，北京则驳斥了爱丽丝·黄曾监视黄仁勋的说法。

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