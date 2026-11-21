Nvidia确认已聘请一家猎头公司，为创始人兼前首席执行官黄仁勋寻找继任者。该公司将考虑Nvidia内部和外部的候选人，《财富》报道。这是黄仁勋辞职后该公司首次举行财务业绩电话会议。

继任者面临的任务

新领导人将接手一家按市值计算全球最具价值的公司之一，以及人工智能热潮的推动者之一。Nvidia面临很高的期望、日益激烈的竞争和地缘政治挑战。

卡内基梅隆大学泰珀商学院管理学教授罗伯特·凯利指出，一位标志性创始人的继任者不应试图超越他。他认为，新任负责人应将重点转向自己能够为企业做些什么。

据《财富》报道，黄仁勋得到许多Nvidia资深员工的支持，其中一些人对他的辞职感到不满。该公司还有三名他的亲属任职：子女斯宾塞和麦迪逊，以及女婿尼科·卡普雷兹，后者担任全球AI基础设施发展副总裁。

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更换创始人的经验

根据咨询公司Spencer Stuart于2024年进行的分析，担任CEO的创始人在离职前平均任职21年，几乎是标普500指数公司高管平均任期7.4年的三倍。卸任CEO后，45%的创始人仍担任董事会主席，而非创始人高管的这一比例为33%。

研究还显示，2015年至2022年间接替创始人的CEO中，21%在两年内离职。同期，标普1500指数公司所有新任CEO中，这类提前离职的比例为16%。

与此同时，消息来源也列举了成功案例。布赖恩·尼科尔于2018年接替创始人史蒂夫·埃尔斯出任Chipotle Mexican Grill首席执行官后，帮助该连锁企业走出与食品安全相关的危机，其营收在此期间翻了一番。桑达尔·皮查伊于2015年接替Google创始人拉里·佩奇出任CEO后，随后在公司营收显著增长期间领导了该公司。

黄仁勋持有Nvidia 3.6%的股份。该公司没有具有强化投票权的股份，因此他的投票权份额与这一持股比例相对应。Nvidia董事会实际上排除了他重返领导职位的可能性，尽管据《财富》报道，曾公开出现要求黄仁勋回归的呼声。

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