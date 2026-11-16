在美国，英伟达预计将于周二发布季度财报——这是其创始人黄仁勋突然辞职后的首份财报。临时首席执行官科莱特·克雷斯将回答投资者关于向中国销售芯片、与新云（neocloud）公司合作以及这家人工智能基础设施制造商后续战略的问题，CNBC报道称。

克雷斯自2013年起担任英伟达首席财务官。董事会任命她为临时CEO，直至找到黄仁勋的继任者。根据LSEG的数据，分析师预计英伟达季度营收将增长91%，达到1091亿美元；每股收益预计为2.47美元。

预测与市场反应

此前，克雷斯和黄仁勋曾预测，2028财年营收将增长约70%。克雷斯在此前的电话会议上表示，这一预测受到供应能力的限制。英伟达股价已连续第六周下跌——这是自2012年以来持续时间最长的下跌走势。在此期间，该公司市值减少了1.7万亿美元。

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黄仁勋辞职的消息传出后，摩根士丹利分析师将英伟达2027年和2028年数据中心销售额预期下调了约10%。英伟达在其最新报告中还披露，截至本财年末，其供应和产能承诺金额为920亿美元；在截至2028年1月的财年为870亿美元；在截至2029年1月的年度为880亿美元。

对华销售与审查

财报发布期间，对华销售和华盛顿方面的审查可能会受到额外关注。《纽约时报》10月报道称，美国情报机构曾监视与英伟达前CEO关系密切的爱丽丝·黄，认为她可能是中国情报人员。该报还称，她据称曾帮助绕过美国出口管制，将高端英伟达芯片走私至中国。

英伟达否认其产品存在任何转运行为，并表示没有此类活动的证据。Megaspeed International的一名代表告诉CNBC，该公司正在进行彻底的内部调查，而爱丽丝·黄已于2025年离开该公司。参议员罗恩·怀登和众议院议员理查德·尼尔正在研究美国政府有关允许向中国公司销售英伟达芯片的决定。

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