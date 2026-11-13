据德国电视一台援引《纽约时报》报道，美国总统唐纳德·特朗普至少两次获告知，英伟达负责人黄仁勋可能与一名被美国情报机构认为可能是中国间谍的女性存在关联。特朗普本人否认曾获悉此事。

来自鲁比奥的信息

据《纽约时报》报道，特朗普最近一次是在5月从国务卿兼国家安全顾问马尔科·鲁比奥处获得相关信息。总统周一表示，他对此一无所闻，不过据他所说，其他人听说过此事。他还表示，黄仁勋否认这些说法。

这一事件引发美国国会要求作出澄清。民主党人塞思·莫尔顿在接受CNN采访时表示，他对为何特朗普在与鲁比奥交谈后，据其所言，没有在国家安全领域采取任何行动存有疑问。这名国会议员认为，总统的个人财富或其股票交易可能对此产生影响，并强调必须查明原因。

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英伟达与政府的联系

德国电视一台指出，黄仁勋与特朗普关系密切，英伟达也从其政府的决定中获益。CNN记者菲尔·马廷利将两人公开已知的会面与政府决定进行对照，并指出此类接触与对该公司业务重要的举措之间存在时间上的关联。

乔·拜登政府大幅限制向中国出口高性能芯片。耶鲁大学管理学院讲师高坦·穆昆达对彭博社表示，在他看来，英伟达利用了游说能力以及对特朗普政府的影响力，包括向特朗普宴会厅捐赠2500万美元，以争取不适用出口管制法律。

按特朗普的意愿，美国政府一年多来一直从某款英伟达芯片对华销售收入中获得至少15%。总统还持有该公司的股票：今年已五次为他购买英伟达证券，每次金额从至少10万美元到500万美元不等。一些共和党人也要求作出澄清，两名民主党参议员则要求政府保存文件，以备可能的审查。

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