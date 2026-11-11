据《纽约时报》报道，在韩国，K-pop组合NewJeans成员与厂牌ADOR签订的合同未包含政府模板中规定的部分未成年表演者保障条款。NME报道了这一消息，并援引《纽约时报》的文章。

NewJeans成员在14岁至17岁之间签署了协议。据该媒体报道，文件禁止她们进入不当的恋爱关系，以及表现出不真诚的态度。

未成年人保障

《纽约时报》报道称，合同中没有政府模板中的一项条款，该条款禁止厂牌要求未成年艺人过度裸露或进行过度性化的自我表达。这些文件据称还缺少对未成年艺人基本权利的保障，包括身体和心理健康权、受教育权、人格权、睡眠权、休息权和选择自由。

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HYBE代表向《纽约时报》表示，公司一贯遵守儿童保护法律，并为与其签约的艺人提供安全条件。HYBE还强调，其协议合法，旨在保护表演者的安全和福祉。该公司补充说，不会违背个人意愿推荐整容手术或美容程序。

合同至2029年

据《纽约时报》报道，该组合成员的合同持续至2029年。合同期满后，厂牌根据协议条款仍可继续使用和授权使用她们的肖像。歌手将获得报酬，但无法控制其面孔和声音的使用，包括用于借助人工智能创建的语音克隆或聊天机器人。

2025年10月，首尔中央地方法院驳回了NewJeans要求终止与ADOR的合同以开展独立活动的上诉。此后，成员们必须在2029年前仅与ADOR合作。

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