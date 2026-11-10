韩国射击运动员吴世熙在卡塔尔多哈举行的2026年国际射击运动联合会世界锦标赛上夺得银牌。在女子50米步枪三姿项目中获得第二名，也为韩国赢得了2028年洛杉矶奥运会的参赛席位，《韩国先驱报》报道。

决赛结果

在卢赛尔射击场举行的决赛中，吴世熙得到357.7分。塞尔维亚选手亚历山德拉·斯托亚迪诺维奇以358.4分获得金牌，日本选手野畑美咲以348.2分获得铜牌。

最后一枪前，这名韩国选手领先斯托亚迪诺维奇0.6分，并取得349.0分。她需要至少打出9.5分才能获胜，但最后一枪仅获得8.7分。最终，她以0.7分之差不敌这名塞尔维亚选手。

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“我瞄准了太久，因为我很紧张，”吴世熙在谈及最后一枪时说。同时，这名运动员表示，她很高兴能在这项争夺奥运席位的重要赛事中获得银牌。

韩国获得席位

吴世熙以资格赛第四名晋级决赛，得到591分，其中包括32个内十环。她的同胞林哈娜也以资格赛591分、29个内十环的成绩晋级决赛，但以314.4分获得第六名。

在世界锦标赛上，个人项目获得前三名的运动员所属国家将获得奥运席位。不过，赢得此类席位的射击运动员仍须通过国内选拔，才能入选参加洛杉矶奥运会的国家队。吴世熙成为本届锦标赛上第二位为韩国赢得席位的选手：此前，班孝珍赢得了女子10米气步枪项目。

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