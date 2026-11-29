阿拉伯联合酋长国通过了一项联邦法令，简化金融机构和金融自由区企业在该国本土开展业务的规定。获得此类自由区许可的企业，在取得必要的监管批准并满足既定要求的情况下，将能够在区外开展业务，《The National》报道。

无需实体存在即可经营

新法律明确了金融自由区的运营规则，并扩大企业同时在阿联酋不同司法管辖区开展业务的机会。政府媒体办公室表示，这些变化旨在让投资者和企业更清楚地了解相关法律，便利遵守法律要求，并增强开展业务的信心。

在特定条件下，金融自由区企业可获准在阿联酋本土经营，而无需在那里设立实体存在。该法律还规定，国内外的国际和区域性企业可以使用区域资金中心的服务。

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迪拉姆交易

该文件旨在加强阿联酋本土和自由区金融机构之间的整合，特别是在证券发行、上市以及在两个市场交易方面。同时，自由区仍保留其独立的法律和监管制度。

在金融自由区设立或获得许可的金融科技公司，将能够通过阿联酋中央银行许可的银行中专门指定的账户执行客户交易，并以阿联酋迪拉姆进行结算。这类账户将用于保管客户资金、处理付款以及根据央行要求返还资金。

在金融自由区获得许可的银行，也可能获准进行迪拉姆交易，并为区域资金中心的需要接受来自阿联酋本土客户的存款。这将取决于单独的监管决定。

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